Stand: 06.03.2023 09:30 Uhr Na Krawall: Afbed vun Ünnernehmen

An'n Sünnavend geev dat jo en groten Polizeiinsatz in de Hamborger Binnenstadt – mit Krawall dorbi. Dat dat so wiet kamen is, leeg woll doch nich an en Falschmellen, op de de jung Lüüd rinfallen sünd. Nu is rutkamen: En Modelabel harr mit en Geschenkaktschoon warven. Dat Ünnernehmen sä, man harr nich mit so en Anstorm vun Lüüd rekent un dat dat em leed deiht.

