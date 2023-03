Stand: 04.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Wat nu, na dat Randaleren bi’n Football?

Schandarms, Fans un Oppassers, de to Schaden kamen sünd un bavento denn noch Sanitäranlagen in’t Stadion, de twei gahn sünd: Maandag düsse Week kööm denn dat ganze Bild na dat Randaleren vun de Hansa-Rostock-Fans bi’n FC St. Pauli vördag. Üm un bi 500 Hansa-Fans weern ahn Kontroll in‘t Millerntorstadion rinkamen. De Vereensböverste bi St. Pauli Oke Göttlich verlangt blangen Geldstrafen, de Verenen in sone Fäll ok Punkten aftotrecken. Bi dat Risikospeel verleden Sünndag weern 1.700 Lüüd vun’e Polizei bi in’n Insatz.

