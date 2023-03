Stand: 04.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Jung (10) in’e Elv fullen

Dat is en bannig slimme Saak, de dor bi’n Fähranlegger Bubendey-Ufer passeert is - Dingsdag düsse Week is en teihn Johr ole Jung in’e Elv rinfullen. Lüüd, de dor tofällig mit bi ween sünd, hebbt glieks gau noch versöcht em mit’n Nootring un Stangen to hölpen, man de Stroom reet em mit. De Söök glieks dorna hett ok nix bröcht hatt. De autistisch Jung is, ahn dat een dat sehn hett, ut sien Sonnerschool in Marmsdörp jichtens na de Elv hinkamen. So as de Schoolbehöörd dat seggt, is noch ganz un gor nich kloor, woans he dat Flach vun’e School, wat intüünt is, verlaten kunn.

