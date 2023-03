Stand: 04.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Weniger Containers in’n Haven ümslaan

In’n Hamborger Haven is de Containerümslag bannig dull wat na ünnen gahn un dat üm mehr as een Viddel. Dat is Middeweken düsse Week vördag kamen. Grund is de Im- un Export, de weniger worrn is. De Haven is in’n Vergliek mit anner aver ok düer. Un dat Depermaken vun’e Elv is nich so kamen, woans de Havenweertschoop dat geern harr.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

