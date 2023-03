Stand: 04.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Stadt köfft Köhlenkraftwark

Dat Köhlenkraftwark Moorburg, wat se stilllegt hebbt, dat hett Hamborg nu köfft. Dat is Dunnersdag düsse Week groot Thema ween. Tokünftig schall op dat Flach gröne Waterstoff herstellt warrn. Hamborger Firmen schüllt denn över en Pipelinesystem mit de Anlaag verbunnen warrn. De Kooppries schall, so as NDR 90,3 dat to weten kregen hett, üm un bi hunnert Millionen Euro liggen.

