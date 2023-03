Stand: 04.03.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Demo för mehr Klimaschuul

Güstern, Freedag düsse Week, sünd in Hamborg wedder dusende Lüüd för mehr Klimaschuul un en Verkehrswenn op’e Straat gahn. Fridays for future harr to den Protest to opropen. Ok Ver.di hett sik dütmal an de Demonstratschoon in’e Binnenstadt an bedeeligt hatt. De Warkschop harr güstern to’n Warnstreik bi Bus un Bahn opropen - blangen anner Bunnslänner ok in Neddersassen. Hamborg höör aver nich dorto.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch