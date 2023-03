Stand: 03.03.2023 09:30 Uhr Streik un Demo

Wokeen vundaag vun Neddersassen ut na Hamborg rinföhren will, dor kunn dat ween, dat dat nich ümmer ganz rund lopen deit. Denn in Neddersassen warrt bi Bus un Bahn streikt. De Warkschop Ver.di hett to’n Warnstreik opropen un dat allthoop in söss Bunnslänner. Hamborg is aver nich dorvun bedrapen. Liekers kunn dat denn bavento hüüt Middag ok noch vull warrn in’e Hamborger Binnenenstadt. Denn dor gaht se vun’e Warkschop tohoop mit de Klima-Lüüd vun Fridays for Future op’e Straat. Losgahn deit dat Klock een an’n Jungfernstieg.

