Stand: 03.03.2023 09:30 Uhr HVV büdd Klimafohrkorten an

De Hamborger Verkehrsverbund will mehr Arbeitslüüd dorto bringen, dat se op Bus un Bahn ümstiegen doot. Af den Maimaand gifft dat denn de ne’e HVV-Klimafohrkort för Ünnernehmen, wo minnstens hunnert Lüüd arbeiden doot. Un dat gifft twee Oorten vun Fohrkorten: Eenmal is dat dat Klimaticket S, wo een dreemal in’n Maand een Dag lang ümsünst mit föhren kann. Un denn gifft dat noch dat Klimaticket XL. Dat is egens dat Profi-Ticket, so as een dat nu ok al kennen deit, wat denn aver nich mehr as 34 Euro 30 kösten deit. För beide Fohrkorten betahlt de Firmen wat to. Bet nu maakt dor de Stadtreinigen, Airbus un Stromnett Hamborg bi mit, de denn Klimatickets anbeden doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch