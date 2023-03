Stand: 03.03.2023 09:30 Uhr Olaf Scholz in Washington

Bunnskanzler Olaf Scholz is to en Besöök in Washington ankamen. Hüüt Avend uns Tiet warrt he denn vun US-Präsident Joe Biden in’t Widde Huus begrött. Bi jümehrn Snack dreiht sik dat denn veel wat üm den Angriffskrieg vun Russland gegen de Ukrain. De USA wüllt de Ukrain woll mit en veerhunnert Millionen Dollar swoort Militär-Hölpspaket ünner de Arms griepen.

