Stand: 03.03.2023 09:30 Uhr Matthiae-Mahl in’t Hamborger Raathuus

Dat is dat öllst Festmahl op’e Welt, wat noch fiert warrt, dat Hamborger Matthiae-Mahl. Wegen Corona hebbt se twee Johr lang utsett hatt. Vundaag nu finnt dat in’t Hamborger Raathuus wedder statt. Dat Motto is dütmal: "To de Sekerheit in’e Tiedenwennen". Ehrengäst sünd de böverste Kommandeur in Europa bi de NATO, Christopher Cavoli, un de OSZE-Generaalsekretärsch Helga Maria Schmid.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch