Stand: 03.03.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Na un na warrt de Sünn dörkamen un se blifft denn ok ne Tiet lang, meist denn ganzen Dag, bi Temperaturen vun bet to negen Graad. Opstunns sünd dat null Graad op Finkwarder. Un morgen wesselt sik de Sünn denn ’n beten wat mehr mit Wulken af. Un Sünndag kann denn ok Snee oder Sneeregen mit bi ween bi Temperaturen vun üm un bi söss Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 03.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch