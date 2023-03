Stand: 02.03.2023 09:30 Uhr Hamborg köfft Kraftwark

Hamborg köfft dat Kraftwark Moorborg, wat se stillleggt hebbt. Wat NDR 90,3 weet, hebbt se de Verdrääg mit den Energieversorger Vattenfall al ünnerschreven. Wat dat köst hett, weet een nich. Hamborg will op dat Flach vun’t Kraftwark mit Partners ut de Industrie grönen Waterstoff maken. Ümweltsenater Jens Kerstan will hüüt Vörmeddag noch mehr to den Koop seggen.

