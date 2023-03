Stand: 02.03.2023 09:30 Uhr Regerensverklaren

100 Milliarden Euro för de Bunnswehr, Wapenleverns an de Ukrain. Na den russ'schen Angreep op de Ukrain hett Düütschland verleden Johr sien Sekerheitspolitik nee utricht. Bunnskanzler Olaf Scholz treckt nu Twüschenbilanz. In düsse Minuten gifft he en Regerensverklaren af. Se hett den Titel "Een Johr Tiedenwenn". Scholz sä jüst, dat dat keen Freden över de Köpp vun de Ukrain weg geven warrt. Un denn hett he nochmal von China verlangt, dat se keen Wapen mehr na Russland hen levert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch