Stand: 02.03.2023 09:30 Uhr Streiks bi'n Naverkehr

Bi'n öffentlichen Naverkehr in Neddersassen, dor warrt vunmorgen streikt. Bedrapen sünd dorvun Bussen in de Landkreisen Horborg, Lümborg un Staad. Ok morgen fröh mutt een sik op Maleschen instellen. Denn warrt in grode Delen vun Neddersassen bi'n ÖPNV streikt. In Hamborg mööt Autofohrers vunaf morgen Meddag dormit reken, dat nix so recht vöran geiht. Dor gifft dat en grote Demonstratschoon vun Fridays for future.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch