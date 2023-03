Stand: 02.03.2023 09:30 Uhr Hölp ut Hamborg för Opfer vun Eerbevern

Poor Organisatschonen ut Hamborg as "Hanseatic Help" oder "Der Hafen hilft" harrn Spennen för de Offers vun't Eerbevern sammelt. Nu is de eerste Hölpstransport in'n Noorden vun Syrien anlangt. Vör twee Weken weer de LKW mit Deken, Slaapsäck un medizin'sche Saken losfohrt. De Hölpsmiddel warrt nu in de Region Idlib verdeelt. En tweten Hölpstransport ut Hamborg is al ünnerwegens.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.03.2023 | 09:30 Uhr

