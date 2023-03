Stand: 01.03.2023 09:30 Uhr Hamborg Straten

De Tostand vun Hamborgs Straten is en beten leger worrn. In den ne'en Bericht över de Straten is de Dörchsnittsweert vun 2,3 op 2,4 rünnergahn. Jedeen sösste Fohrbahn kriggt de Schoolnoot 5. De gröne Verkehrssenater Anjes Tjarks wiest dorop hen, dat se in't verleden Johr 178 Kilometers saneert hebbt. In'n Verkehrsutschuss hebbt de Afornten sünnerlich an den Tostand vun de Max-Brauer-Allee krittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch