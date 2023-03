Stand: 01.03.2023 09:30 Uhr Unfäll in Hamborg

24 Lüüd sünd in’t verleden Johr op Hamborgs Straten to Dode kamen. Dat sünd veer weniger as in’t Vör-Corona-Johr 2019. Dat kann een ut de aktuelle Verkehrs-Unfallstatistik rutlesen. Allens in allen hett dat 61.000 Unfäll geven. Dat sünd meist 8.000 weniger as noch vör de Pandemie. Man dat geev mehr Unfäll mit Rad- oder E-Scooter-Fohrers. Un dat geev jümmer mehr Unfäll, wieldat de Fohrers duun weern oder ünner Drogen stunnen.

