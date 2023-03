Stand: 01.03.2023 09:30 Uhr Togunglück in Grekenland

In Grekenland, dor hett dat en sworet Togunglück geven. Op de Streek twüschen Athen un Thessaloniki sünd en Personentog un en Frachttog liekto tosamenstött. Wat de greeksche Füerwehr seggt, sünd dorbi minnst 32 Minschen to Dode un 80 swoor an’t Lief to Schaden kamen. Woso de Töög tosamenstött sünd, dat weet een noch nich.

