Stand: 01.03.2023 09:30 Uhr Energiepriesbrems

Gas-, Stroom- un Fernwarmskunnen mööt vun hüüt op an weniger betahlen. Nu sett de milliardenswore Priesbremsen vun’n Staat in. Se süllt de hogen Energiekosten minnern. Ok för Januaar un Februaar sall noch achterna wat vun de Last nahmen warrn.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch