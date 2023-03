Stand: 01.03.2023 09:30 Uhr Keen Corona-Testplicht mehr

Un noch wat ännert sik to'n eersten März. De Corona-Testplicht in Pleegheimen un Krankenhüüs fallt weg. Ok in Hamborg. Nu is ok Sluss mit de kostenfre'en Börgertests. De eenzig Corona-Regel, de nu noch bet to'n April hen gellen deit, dat is de Maskenplicht. Wenn een as Besöker in en Pleegheim oder Krankenhuus oder na'n Dokter hengeiht, denn mutt een sik noch wat vör Mund un Nees binnen. Mitarbeiders för Sundheitsinrichtens bruukt nu al keen Mask mehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 01.03.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch