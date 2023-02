Stand: 28.02.2023 09:30 Uhr Verbott vun Öl- un Gasheizungen

Ne’e Ööl- un Gasheizungen – de schüllt vun tokamen Johr af an Geschicht ween. Dat plaant Bunnswirtschopsminister Robert Habeck, vermellt de Bild. Af 2024 schüllt blots noch Heizungen inboot warrn, de tominnst 65 Perzent an nawassen Energien bruken doot. Vun 2045 af an schall dat denn heel un deel verbaden warrn, mit Ööl oder Gas intoböten. Gegenwind kümmt vun de FDP un den Eegnerverband Haus & Grund.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch