Stand: 28.02.2023 09:30 Uhr Hapag Lloyd sett op LNG

LNG – also Flüssiggas is goot för de Ümwelt un warrt as de Kraftstoff vun de Tokunft sehn. De Hamborger Rederee Hapag-Lloyd hett nu mit Shell en Leververdrag för en lange Tiet afslaten. Mit dat Eerdgas vun den Mineralöölkonzern, dat flüssig maakt worrn is, schüllt 12 ne’e grote Containerscheep betankt warrn. De schüllt de Törns vun Europa na’n feernen Oosten hen fohren un grote Havens as Rotterdam, Hamborg, Singapur un Shanghai anstüern.

