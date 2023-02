Stand: 28.02.2023 09:30 Uhr Laadsülen för Elektroautos

Mit den Utbo vun Steden to’t Opladen vun Elektroautos geiht dat in Hamborg nich vöran, meent de CDU. Se bekrittelt, dat verleden Johr blots teihn Statschonen dorto kamen sünd, wo een dat Auto gau opladen kann. En Barg Elektrofohrers müss to lang na en fre’e Laadsüül söken. De Wirtschopsbehöörd süht dat anners: Stroomnett Hamborg weet, dat mehr as 300 normale Laadstatschonen dortokamen sünd, en Plus vun 20 Perzent. Bet 2025 schall dat 2.000 Laadsülen geven.

