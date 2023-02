Stand: 28.02.2023 09:30 Uhr Afkamen för Hannel mit Noordirland

För een vun de gröttsten Problemen bi den Brexit hebbt se nu en Utweg funnen. Över Johren harrn sik de EU un Grootbritannien in de Klatten, nu hebbt se sik op en Afkamen enigt, dat den Hannel mit Noordirland regelt. Dat is ok en gode Naricht för de düütsche Wirtschop. De Industrie- un Hannelskamer sett dorop, dat de Hannel mit Grootbritannien nu nich mehr wieder bargdal geiht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch