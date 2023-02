Stand: 28.02.2023 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag köönt wi uns wedder över Sünnschien freien. En poor Wulkenfeller sünd ok dorbi, man dat blifft dröög. De Temperaturen klattert op 6 bet 7 Graad. Opstünns sünd dat Null Graad an de Süderelv. Morgen duert dat en beten, bet de Daak aftrocken is, man denn gifft dat blangen Wulken ok wedder Sünnschien. Dat Ganze bi 7 bet 8 Graad.

