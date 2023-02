Stand: 27.02.2023 10:15 Uhr Bunnswehr will mehr Geld

Teihn Milliarden Euro bavento: Dat verlangt Verdedigen-Minister Boris Pistorius för de Bunnswehr, un twors alleen för dat tokamen Johr. De in Utsicht stellten Hunnert-Milliarden Extra-Geld warrt nich langen, hett de SPD-Politiker in den ARD-Bericht ut Berlin seggt. Vörrig Johr harr Kanzler Olaf Scholz en Tietwenn utropen. Siet dormals is noch keen Geld för de Trupp utgeven worden. Dat pessert man jümmers eerst denn, seggt Pistorius, wenn ok wat utlevert warrt.

