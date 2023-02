Stand: 27.02.2023 10:15 Uhr Warnstreik an’n Flooghoben

An den Hamborger Flooghoben fallt vundag wedder enkelte Flöög ut. Denn in Düsseldorf un Köln-Bonn hebbt se de Arbeid daalleggt. Betto bedröppt dat in Hamborg twee Eurowings-Maschinen, de na Köln-Bonn flegen - un twee, de vun dor ankamen schulln. Doröver rut sünd weck Floeg vun un na Amsterdam un Paris afsett worden. Achter dat Arbeid daalleggen steiht, dat se in NRW opstunns över nee‘ Traife verhannelt.

