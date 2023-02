Stand: 27.02.2023 10:15 Uhr Football

Dat eerst Mol siet veerteihn Johrn sünd wedder Fans vun Hansa Rostock in dat Stadion an’t Millernduur west. Dat Speel mit hoget Risiko is vun dusendsövenhunnert Seekerheitslüüd schütt worden. Een Hölpsmann, een Fan vun St. Pauli un veer Schandarms sünd an’n Lief to Schaden kamen. Ofschoons Füerwark in de Luft gahn is, seggt de Polizei, is dat all in all good lopen. De Presedent vun den FC St. Pauli Oke Göttlich hett na dat Speel in den Sportplatz Hamborg op NDR 90,3 infordert, dat dat scharpe Strafen geven schull. De Hamborgers hebbt dat Speel mit Een to Null wunnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.02.2023 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch