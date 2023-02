Stand: 27.02.2023 10:15 Uhr Grööne in Hamborg

De Gröönen in Hamborg wüllt tokamen Johr de Partei mit de mehrsten Stimmen in de Stadt warden. Op een Versammeln vun ehr Maten nu an’t Weekenennen hebbt se al mal een Wahlkamp-Kommisschoon gründt. Bi de Wahl 2019 harrn de Gröönen in veer vun söven Bezirke de Nees vörn. Dat wüllt se tokamen Wahl tominnst wedder so henkriegen, sä de Tweet Börgermestersch Katharina Fegebank.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch