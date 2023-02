Stand: 27.02.2023 10:15 Uhr „Peking“ makt mehr Töörns

De ole Veermaster Peking wart vun vele Minschen geern besöcht. Siet mehr as twee Johrn liggt he in’n Hamborger Hoben, bi den 50er Schuppen. In Tokunft gifft dat all halv Stunn en Töörn, duppelt so veel as betto. Dordörch will de Stiften Historsche Museen mit de velen Besökers klorkamen.

