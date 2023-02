Stand: 25.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Binnenstadt schall op Schick bröcht warrn

Hamborgs Binnenstadt schall schöner warrn. Maandag düsse Week hett Börgermeester Peter Tschentscher dat vörstellt, wat bi en runnen Disch bi rutsuert is. Un so schüllt denn ok de Steenstraat un de Mönckebargstraat op Schick bröcht warrn. Bussen warrt hier denn twoors ok wiederhen föhren könen, man en Deel vun’e Steenstraat schall in Tokunft för Privatautos dicht ween. Dorför warrt denn op’e anner Siet de Willy-Brandt-Straat utboot. Alltohoop schall de Binnenstadt gröner un apener warrn.

