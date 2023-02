Stand: 25.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Tourismus in Hamborg verhaalt sik

De Tourismus in Hamborg hett sik düütlich wat berappelt. De Johrsbilanz dorto is Dingsdag düsse Week vörstellt worrn. Verleden Johr hebbt de Hotels in Hamborg 14,7 Millionen Övernachten tellt hatt. Dat sünd meist al wedder so veel as vör den ganzen Corona-Slamassel. De mehrsten Touristen kaamt ut’t Binnenland.

// Düsse Week - Der Wochenrückblick auf Platt

