Düsse Week: Airbus bruukt Lüüd

De Flegerhersteller Airbus will düt Johr alleen in Hamborg bummelig dusenddreehunnert Lüüd nee anstellen. Söcht warrt vör allen Dingen Elektrikers un Mechanikers un bavento ok Lüüd, de de Kabinen vun’e Flegers utstaffeert. Dormit will Airbus dat henkriegen, dat mehr Maschinen vun de A320-Reeg boot warrt. Dat is Middeweken düsse Week to Dag kamen. Üm un bi dat Halve vun de Flegers warrt in Hamborg boot.

