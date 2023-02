Stand: 25.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Fielmann - mehr verköfft, weniger verdeent

Fielmann hett Bilanz trocken un de is so dörwussen utfullen. Op de een Siet is de Profit bi dat Hamborger Optiker-Ünnernehmen üm bummelig een Viddel wat na ünnen gahn. Man op de anner Siet hett Fielmann mehr Brillen, Kontaktlinsen un Höörapparaten verköfft. Man dordör, dat allens wat mehr kösten deit un dör ne’e Ladens, dor is de Verdeenst trüchgahn. Ut den Grund will Fielmann nu ok sporen. Dat sä dat Ünnernehmen Dunnersdag düsse Week.

