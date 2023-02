Stand: 25.02.2023 09:30 Uhr Düsse Week: Denken an de Oppers vun’n Krieg

Ok in Hamborg hebbt sik de Lüüd güstern op den Dag för een Johr besinnt, wo dat mit den Krieg gegen de Ukrain losgahn is. Middags Klock twölf stünn bi uns in’e Stadt een Minuut lang allens still. Över den ganzen Dag verdeelt geev dat Veranstaltens, wo een sik op de Offers vun den Krieg op besinnt hett. In Hamborg leevt in’e Twüschentiet üm un bi dörtigdusend Lüüd, de ut’e Ukrain flücht sünd. Un ümmer noch kaamt jeden Dag üm un bi veertig Lüüd bi uns in’e Stadt nee an.

