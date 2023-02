Stand: 24.02.2023 09:30 Uhr China leggt Plaan op’n Disch

China hett nu in den Krieg in’e Ukrain to en Wapenstillstand to opropen. Dat Butenministerium vun China hett dorto en Papeer to op’n Disch leggt. Dorbinnen warrt Russland un de Ukrain beide to opropen, foorts mit’nanner to snacken. China höllt aver, so as vörher ok al, doran fast un veruurdeelt den russischen Angreepskrieg wiederhen nich. Dat is aver in de Resolutschoon de Fall, de de UN-Vullversammeln nu beslaten hett. Bi düsse Afstimmen hett sik China aver bi torüchhollen hatt.

