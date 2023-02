Stand: 24.02.2023 09:30 Uhr Denken an de Oppers vun’n Krieg

Nipp un nau een Johr is dat nu her, wo Russland dormit anfungen hett, de ganze Ukrain antogriepen. In Hamborg warrt dat to düssen Johrsdag Punkt Klock twölf en Denkminuut geven. De Vereen MenscHHamburg röppt all Hamborgerinnen un Hamborgers dorto op, jümehrn Alldag een Minuut lang to ünnerbreken un in düsse Tiet denn an de Offers vun den Krieg to denken. Ok de Hoochbahn un de Flooghaven wüllt jümehr Drieven in düsse Tiet instellen. NDR 90,3 speelt Klock twölf dat Leed Imagine. De Narichten fangt denn later an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch