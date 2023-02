Stand: 24.02.2023 09:30 Uhr Tschentscher seggt "Danke"

Mehr as dörtigdusend Minschen, de vör den Krieg in’e Ukrain flücht sünd, hebbt in Hamborg en Dack över’n Kopp funnen. In en Video-Naricht hett Hamborgs Eerste Börgermeester Peter Tschentscher "Danke" seggt to all Hamborgerinnen un Hamborgers, de hölpen doot, dat düsse Minschen bi uns goot opnahmen warrt un sik hier torechtfinnen doot. Tschentscher sä, Hamborg stünn solidar'sch an de Siet vun’e Ukrain.

