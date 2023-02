Stand: 24.02.2023 09:30 Uhr "Ja" to 15.000 Posauenenspelers

Üm un bi föffteihndusend Posaunenspelers dröövt op’e Moorweid an’n Dammtor spelen. De Gottesdeenst, mit den de Evangel’sche Posauendag tokamen Johr in’n Maimaand losgahn deit, de kann nu doch stattfinnen. De Bezirksversammeln in Eimsbüddel hett güstern tostimmt. Toeerst hebbt se noch överleggt hatt, dat dat Gröönflach dor bi so veel Lüüd bi to Schaden kamen kunn. Dat de Grote Moorweid aver mehre Weken lang kommertschell vun den Zirkus Roncalli bruukt warrt, dat lehn de Bezirksversammeln aver mit de Stimmen vun Gröne un CDU af.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch