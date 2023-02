Stand: 23.02.2023 09:30 Uhr Grote Opgaav för Hamborger Scholen

Dat is en grote Opgaav för de Hamborger Scholen: Verleden Johr sünd meist 8.000 Schölerinnen un Schölers dorto kamen, veermal so veel as in anner Johren. Liggen deit dat ok an den Krieg vun Russland gegen de Ukrain. En Barg Mudders sünd mit jümehr Kinner, för de de Schoolplicht gellen deit, na Hamborg kamen. De Stadt is dorop instellt, see Schoolsenater Ties Rabe to NDR 90,3. Man dat dat so veel Kinner sünd, dat is doch en grote Last för all.

