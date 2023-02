Stand: 23.02.2023 09:30 Uhr UN-Vullversammeln to de Ukrain

De UN-Vullversammeln in Nee York höllt vundaag Raatslag över en Fredensresolutschoon to den Krieg in de Ukrain. Russland warrt nödigt, sien Truppen trüchtohalen un mit dat Scheten optohören. De ukrainsche Butenminister Dmytro Kuleba see, dat is en heel wichtigen Tietpunkt, üm Stütt, Tohoopholen un Solidarität to wiesen. Ok Butenministersch Annalena Baerbock warrt vör de UN-Vullversammeln snacken.

