Stand: 23.02.2023 09:30 Uhr Protesten bi Gruner + Jahr

Bi Gruner + Jahr in Hamborg gaht de Anstellten wieder gegen de Plaans vun dat Ünnernehmen gegenan. Güstern hebbt hunnerte Lüüd, de dor arbeiden doot, swatte Kledaasch anhatt. Vun den ne’en Eegner RTL hebbt se Kloorheit verlangt. Fast steiht: 700 Arbeitssteden schüllt wegfallen. Wat NDR 90,3 weet, is noch nich kloor, wannehr de eersten Print-Magazinen instellt warrt – so as dat Magazin Eltern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.02.2023 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch