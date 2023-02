Stand: 23.02.2023 09:30 Uhr Kompromiss för Posaunendag

De Gottsdeenst, mit den de Düütsche Evangelsche Posaunendag tokamen Johr anfangen schall, de kann woll doch op de Grote Moorweid utricht warrn. Gröne un CDU in Einbüttel weern toeerst dorgegen. Se weern bang, dat dat Gröönflach dör de 15.000 Posaunenspelers to Schaden kamen kunn. Opstünns hebbt se woll en Kompromiss funnen: De Bezirksverwalten will den Park na de Posaunendag wedder trechtmaken un mehr Bööm planten. Nu mutt de Bezirksversammeln dor noch ja to seggen.

