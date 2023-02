Stand: 23.02.2023 09:30 Uhr Wessel bi de FDP

Hamborgs FDP-Böverste Michael Kruse will sik nich nochmal as Lannsvörsitter opstellen laten. Dat hett he in en Breef an de Liddmaten vun de FDP schreven. He meen, dat harr ok mit sien Arbeit as Afornten vun’n Düüschen Bunnsdag to doon. In’n April schall en Parteidag woll entscheden, wokeen sien Amt övernehmen kunn.

