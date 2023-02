Stand: 23.02.2023 09:30 Uhr Motoorradunfall op de A 25

En Motoorradfohrer is op de A 25 in Höögde Nettelnborg bi en Unfall storven. De Polizei see, dat de 24-johrige güstern Avend op en Auto opfohrt weer. He is henfullen un denn sünd twee anner Autos över em röverfohrt. De Motoorradfohrer is noch an de Unfallsteed to Dode kamen.

