Stand: 22.02.2023 10:15 Uhr Groot Kuddelmuddel an'n Flooghoben

Överlange Regen vun Minschen un groot Kuddelmuddel mit de Kuffers an’n Hamborger Flooghoben: So is dat verleden Somer west. Dütt Johr schall allens beter un fixer lopen. Dat seggt de Baas vun’n Flooghoben Michael Eggenschwiler so to. Henkriegen will he dat över de Technik. Flooggäst schüllt mehr sülvst maken – mit Instrumenten för dat Inchecken un Kuffer upgeven. Un vunaf den Aprilmaand gifft dat Slot & Fly. Dor kann een vun tohuus al en Tiet fastleggen, wannehr en nipp un nau dörch de Seekerheitskontrull will.

NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.02.2023

