Seekerheitsfachmann to de Ukrain

De Vereenten Natschonen hebbt wohrschugt vör een Welt ahn en Atom-Afrüsten-Verdrag. De Presedent vun Rußland Wladimir Putin harr güstern en Reed holen to de Laag vun de Natschoon. Dorbi harr he künnig makt, dat sien Land den bestahn Verdrag op Ies leggen will. Warrt dordörch de Gefohr dörch Atomwapen grötter? Eegens nich, hett de Seekerheitsfachmann Christian Mölling in’t Morgenmagazin vun ARD un ZDF seggt. Dorachter stickt, seggt he, dat de Seekerheit vördem al veel duller verluren west is. De Fraag is nu, wat dat jichtenswann to en nee‘ Verdrag för Atomwapen kümmt.

