Stand: 22.02.2023 10:15 Uhr Autorönnen

In Bramfeld hebbt sik twee Autofohrers kort vör Middernacht woll en verbaden Rönnen levert. Een vun de Fohrers is dorbi mit sien Wagen vun de Straat rünenrkamen, eerst gegen een Ampel knallt un achternah gegen een Boom kracht. Ofschoons de Kollischoon so dull weer, is de Fohrer noch utstegen un afhaugt. De Schandarms söcht ok na den tweeten Fohrer. Torügg is een Feld vun Trümmers bleven. De Bramfelder Chausse harrns för länger Tiet dichtmaken müßt.

