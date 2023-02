Stand: 22.02.2023 10:15 Uhr Oprohr in Horborger Flüchtling-Quarteer

In dat Quarteer för Flüchtlinge in Horborg hett dat en Oprohr geven. Een Mitarbeider vun den Seekerheitdeenst un een Fomilie harrn sik güstern Avend dull in de Hoor kregen. Dorophen schall de Mitarbeider toslagen hebben. Ünnerdeß harrn sik üm un bi hunnertföfftig Bewahners de woll angrepen Fomilie an de Siet stellt. De Schandarms sünd mit acht Peterwagens utrückt. De Fomilie, de dor mit den Arger to doon harr, hebbt se in een anner Quarteer bröcht. De Polizei ünnersöcht dat allens nu op Körperverletzen.

