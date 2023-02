Stand: 21.02.2023 09:30 Uhr Eerbevern in Syrien un de Törkei

Dat is eerst twee Weken her, dat de Eer an de Grenz twüschen Syrien un de Törkei so grulig-dull bevert hett. Nu hett dat al wedder twee swore Bevens geven. Se kömen in’n Aftsand vun 3 Minuten un harrn de Stärk vun 6,4 un 5,8. Dat seggt de öörtlichen Behöörden. Mehrere Minschen sünd üm jümehr Leven, Hunnerte to Schaden kamen.

